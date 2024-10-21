В микрорайоне Благодать в Сочи построят сети водоснабжения за 257,9 млн рублей

В сочинском микрорайоне Благодать построят новые сети водоснабжения. Протяженность коммуникаций составит порядка 850 м. Ранее госэкспертиза выдала положительное заключение на проект, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из карточки на сайте госзакупок, на выполнение строительно-монтажных работ по обеспечению микрорайона водоснабжением выделят более 257,9 млн руб. Подрядчика начали искать 18 октября, заявки перестанут принимать 5 ноября. В мэрии уточнили, что приступить к строительно-монтажным работам планируется уже в этом году.

В ходе встречи представителей власти с жителями микрорайона обсудили также выполненный ремонт дорожного полотна от дома №4/5 до дома №4 к3 по улице Есауленко. В администрации сообщили, что до конца текущего года в рамках инициативного бюджетирования планируется реализовать проект благоустройства сквера на улице Есауленко.

«Все обращения, поступившие во время встречи, зафиксированы и переданы в работу профильным структурным подразделениям. Их исполнение находится на контроле районной администрации», – отметили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ищут подрядчика для строительства магистрального водовода в Адлере. На выполнение работ направят почти 1,6 млрд руб. Госэкспертиза ранее одобрила четыре этапа проекта строительства.

Вячеслав Рыжков