Сочинские спасатели помогли туристке с травмированной ногой

Спасатели в Сочи помогли туристке, которая травмировала ногу во время прогулки по Тисо-самшитовой роще. В экстренные службы обратился муж пострадавшей, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Травму получила 45-летняя приезжая из Краснодара. На последнем этапе туристического маршрута «Большое кольцо», недалеко от пещеры, туристка поскользнулась и травмировала ногу. Специалисты отряда вместе с сотрудниками Кавказского заповедника на носилках транспортировали женщину по тропе из леса и передали медикам.

В ЮРПСО напомнили, что важной составляющей безопасного отдыха в горах являются правильно подобранная обувь и экипировка. Туристам в очередной раз рекомендовали соблюдать правила безопасности и передвигаться по специально оборудованным туристическим маршрутам.

«Ъ-Сочи» писал, что накануне в Адлерском районе курорта сотрудники ГАИ оперативно доставили годовалого ребенка в больницу. У девочки была высокая температура, ребенок теряла сознание.

Вячеслав Рыжков