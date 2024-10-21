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В Сочи сотрудники ГАИ оперативно доставили годовалого ребенка в больницу

В Адлерском районе Сочи сотрудники Госавтоинспекции помогли годовалому ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта.

Водитель автомобиля «Хендай» обратился к инспекторам с просьбой срочно отвезти его годовалую дочь в медицинское учреждение. Девочка страдала от высокой температуры и теряла сознание.

Правоохранительные органы пересадили мать с ребенком в патрульную машину. Включив специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники ГАИ оперативно направились в больницу.

Сейчас состояние девочки стабилизировалось. Отец пострадавшей выразил благодарность сотрудникам ГАИ за быструю реакцию и помощь в критической ситуации.

Мария Удовик

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