Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разморозил часть средств клиентов по фондам в долларах и евро, заявил председатель правления банка Станислав Близнюк. Сумма размороженных активов составила 3,5 млрд руб.

«Т-Инвестиции» пояснили, что речь идет о части средств валютных фондов «Вечный портфель», которые были заблокированы из-за санкций. «Теперь 450 тыс. наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами»,— сообщили в компании.

Брокер уточнил, что вторая половина активов остается заблокированной. Эти активы были переведены в ЗПИФы TUSD2 и TEUR2. Сейчас эти фонды отображаются в портфелях по нулевой цене, но в случае разблокировки их продадут по рыночной цене и выплатят деньги владельцам, добавили «Т-Инвестиции».

13 октября организатор обмена активами «Инвестиционная палата» сообщила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг. Нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 млрд руб. В ходе первого этапа иностранным инвесторам продали активы на 8,1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Активы повторной разморозки».