ООН: население Украины с февраля 2022 года сократилось почти на 10 млн человек

Молодое население Украины уезжает из страны, заявила директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр. По ее словам, всего с 24 февраля 2022 года Украину покинуло около 10 млн жителей.

«Значительная часть этих людей покинула страну, не считая прямых жертв войны с Россией. Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны»,— рассказала госпожа Бауэр на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В августе президент Украины Владимир Зеленский признал проблему с оттоком населения и анонсировал создание министерства по работе с мирными гражданами, уехавшими из страны. На прошлой неделе он сказал, что отток молодежи остается серьезным вызовом. При этом власти Украины уверяют, что пока не намерены снижать возраст мобилизации до 18 лет. О том, что США обсуждают с Украиной этот вопрос, говорил глава украинского минобороны Рустем Умеров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».