Жители Казани жалуются на сбои в работе мобильного интернета

В Казани отмечают сбои в работе мобильного интернета. Среди читателей «Ъ Волга-Урал» о проблемах с интернетом заявили 70%. Только 10% респондентов сообщили, что у них нет никаких проблем и интернет работает отлично. Остальные 20% отметили, что в центре города у них не ловит сигнал.

Ранее абоненты одного из мобильных операторов начали получать сообщения о возможных перебоях связи в городе. В них указано, что сбои могут возникнуть «по независящим от компании причинам».

На запрос «Ъ Волга-Урал» в Минцифры Татарстана сказали, что уточнят у ответственных лиц и дадут ответ.

Анар Зейналов