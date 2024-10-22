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Казанцев предупредили о возможных проблемах с интернетом

Жителей Казани предупреждают о возможных сбоях в работе мобильного интернета 4G (LTE), сообщает Telegram-канал «В Казани Поймут».

Казанцев предупредили о возможных проблемах с интернетом

Казанцев предупредили о возможных проблемах с интернетом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казанцев предупредили о возможных проблемах с интернетом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Абоненты одного из мобильных операторов начали получать сообщения о возможных перебоях связи. В них указано, что сбои могут возникнуть «по независящим от компании причинам». Название оператора и сроки устранения неполадок не уточняются.

Анар Зейналов

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