Жителей Казани предупреждают о возможных сбоях в работе мобильного интернета 4G (LTE), сообщает Telegram-канал «В Казани Поймут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцев предупредили о возможных проблемах с интернетом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанцев предупредили о возможных проблемах с интернетом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Абоненты одного из мобильных операторов начали получать сообщения о возможных перебоях связи. В них указано, что сбои могут возникнуть «по независящим от компании причинам». Название оператора и сроки устранения неполадок не уточняются.

Анар Зейналов