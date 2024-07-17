Британский банк HSBC назначил нового гендиректора

Сегодня, 17 июля, британский банк HSBC, который является одним из крупнейших банков мира, объявил о назначении на пост генерального директора 50-летнего Джорджа Эльхедери, занимающего сейчас в HSBC должность финансового директора. Получивший образование во Франции топ-менеджер ливанского происхождения вступит в должность 2 сентября. Он сменит уходящего в отставку 62-летнего Ноэля Куинна, который неожиданно для многих объявил об этом решении еще в апреле, после пяти лет пребывания во главе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Arnold/File Photo, Reuters Фото: Tom Arnold/File Photo, Reuters

Аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Нойцель отмечает, что «неожиданный уход в отставку Ноэля Куинна последовал за периодом рационализации операций банка. Теперь его преемник, скорее всего, сосредоточится на расширении бизнеса в Азии и банковских операциях, не связанных с получением процентного дохода. Неизбежным также кажется дальнейшее усиление контроля за издержками, чтобы сохранить хорошее соотношение выручки и расходов».

Основанный в 1865 году банк HSBC сейчас обслуживает около 42 млн клиентов в 62 странах мира. Банк занимает 15-е место в рейтинге 2000 крупнейших компаний мира от журнала Forbes, общие активы банка составляют около $3 трлн.

Евгений Хвостик