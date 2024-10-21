Мухаметшин: Госсовет Татарстана встретил три делегации, прилетевшие в Казань на БРИКС

К саммиту БРИКС Почта России выпустила марку. Встреча глав государств БРИКС, об этом «Ъ Волга Урал» рассказал председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

«Мы уже сегодня встретили три делегации, пообщались и договорились, что они будут обязательно посещать вот эту выставку, которую сделали не просто так, а с учетом того, что она проходит в стенах Государственного Совета парламента. Самое главное — расскажем, как живет Татарстан, какие у него есть успехи, какие задачи он решает, и я думаю, что у них к этому интерес будет»,— рассказал председатель.

Фарид Мухаметшин также рассказал, что Татарстан в рамках БРИКС также стремится завести новую дружбу с представителями разных стран, заключить соглашения и расширить рынки сбыта местной продукции.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В Казань прилетели президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Зарина Акбирова