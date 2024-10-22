Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, изменений в графике президента нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня у президента начнется серия двусторонних встреч, а вечером состоится неформальное мероприятие для глав делегаций. Двусторонние встречи продолжатся в следующие два дня.

Саммит стартовал сегодня и продлится до 24 октября включительно. В Казань на мероприятие съезжаются делегации из более чем 30 государств. Обсуждать участники саммита планируют текущую международную повестку и дальнейшее сотрудничество.

Зарина Акбирова