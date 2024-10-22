Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, изменений в графике президента нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня у президента начнется серия двусторонних встреч, а вечером состоится неформальное мероприятие для глав делегаций. Двусторонние встречи продолжатся в следующие два дня.

Саммит стартовал сегодня и продлится до 24 октября включительно. В Казань на мероприятие съезжаются делегации из более чем 30 государств. Обсуждать участники саммита планируют текущую международную повестку и дальнейшее сотрудничество.

Зарина Акбирова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...