Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, изменений в графике президента нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Владимир Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС
Фото: пресс-служба президента РФ
Сегодня у президента начнется серия двусторонних встреч, а вечером состоится неформальное мероприятие для глав делегаций. Двусторонние встречи продолжатся в следующие два дня.
Саммит стартовал сегодня и продлится до 24 октября включительно. В Казань на мероприятие съезжаются делегации из более чем 30 государств. Обсуждать участники саммита планируют текущую международную повестку и дальнейшее сотрудничество.