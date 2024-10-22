Путин прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань, где сегодня, 22 октября, стартует саммит стран БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент уже в Казани»,— сказал господин Песков ТАСС. Он отметил, что изменений в графике Владимира Путина нет, «все по плану».

В Казань также прибыли президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Индии Нарендра Моди, премьер Эфиопии Абий Ахмед, делегация Бразилии во главе с главой МИДа Мауру Виэйрой. В Татарстан направились председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Саммит состоится 22–24 октября. Господин Путин планирует провести двусторонние встречи с участниками мероприятия.