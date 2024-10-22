Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина, чтобы принять участие в саммите БРИКС, который стартует сегодня в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин вылетел из Пекина для участия в БРИКС

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Си Цзиньпин вылетел из Пекина для участия в БРИКС

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Си Цзиньпин во время саммита в Казани планирует обменяться мнениями с лидерами союза БРИКС по текущей международной ситуации, практическому сотрудничеству и развитию механизмов организации. Также планируется встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера.

Сегодня в Казани начинается саммит глав государств БРИКС. Саммит продлится до 24 октября включительно. В Казань прибудут делегации из более чем 30 государств.

Зарина Акбирова