В первый день саммита БРИКС вводились ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода

В первый день саммита БРИКС вводились временные ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода, сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации». Расстояние между Казанью и Нижним Новгородом по прямой составляет 325 км.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— сообщает источник.

Временные ограничения были сняты в 7:01. В период действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево «ушел» один самолет, летевший в Нижний Новгород.

Также в ночь перед стартом саммита в столице Татарстана Российская ПВО уничтожила 18 беспилотников, сообщает Минобороны РФ. 11 из них над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской и по одному над Тульской и Орловской.

Зарина Акбирова