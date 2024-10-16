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«Авито Недвижимость»: спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 36%

В третьем квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 36%. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Авито Недвижимость», по сравнению со вторым кварталом года количество доступных для аренды квартир увеличилось на 1%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спрос на студии в городе увеличился на 40% (за год — на 18%), к однокомнатным и двухкомнатным квартирам — на 36% и 31% соответственно. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 36%, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 38%.

Напомним, по данным на август, средняя стоимость квартир на рынке вторичного жилья в июле в уральской столице составила 6,5 млн руб. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в прошлом месяце составила 126 тыс. руб.

Полина Хабарова

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