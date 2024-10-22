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Коммерсантъ FM
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Шесть человек погибли на Кубе из-за урагана «Оскар»

В кубинской провинции Гуантанамо из-за наводнений, возникших в результате урагана «Оскар», погибли шесть человек, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Продолжается спасательная операция.

«Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей»,— написал Мигель Диас-Канель в соцсети X.

Ураган «Оскар» обрушился на восточную часть Кубы 21 октября. Максимальная скорость ветра составляла около 129 км в час. Провинции Гуантанамо был нанесен наибольший ущерб: наводнения произошли в Баракоа, Маиси, Имейас и ан-Антонио-дель-Сур. К вечеру вчерашнего дня в убежищах находились 1126 человек, всего свои дома покинули 57 тыс. жителей Гуантанамо.

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