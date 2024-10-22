В МИД России заявили, что Остин приехал в Киев оценить адекватность Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского в связи с его «необоснованными требованиями» по поводу военной помощи Киеву.

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов (президента США.— "Ъ"). Слишком большие обязательства перед третьими странами — это не совсем то, что воодушевляет избирателя голосовать за того или иного кандидата»,— сказал господин Мирошник ТАСС.

Дипломат предположил, что Ллойд Остин хотел бы придать обязательствам форму «громких, но пустых лозунгов», чтобы не вызвать раздражение у американских налогоплательщиков и ограничить попытки господина Зеленского «вымогательствами вмешиваться в предвыборную кампанию демократов».

По мнению посла, после визита американского министра украинские и западные СМИ попытаются создать образ «нерушимой и стратегической дружбы» Киева с западными партнерами и заявят, что США протянули Украине «большую руку помощи».

Накануне, 21 октября, Ллойд Остин во время встречи с Владимиром Зеленским заявил о выделении Киеву еще $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение. Глава Пентагона подчеркнул, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты продолжат усиливать поддержку Украины.

16 октября Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов, первым из которых он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. Газета The Washington Post писала, что крупные страны–участницы Североатлантического альянса, включая США, не изменили позиций по членству Украины.