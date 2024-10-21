Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл Киев, его визит ранее не анонсировался. По данным CNN, господин Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Планируется, что они обсудят «потребности Украины в оружии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Phil Stewart, Reuters Ллойд Остин

Фото: Phil Stewart, Reuters

The Wall Street Journal пишет, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита не намерен объявлять о новой военной помощи Украине. Также не планируется снятие ограничений на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Как уточняет издание, это, скорее всего, будет последней поездкой господина Остина в Киев в качестве министра обороны.

16 октября Владимир Зеленский публично огласил «план победы», состоящий из пяти пунктов, первым из которых он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. По данным The Washington Post, крупные страны—участницы НАТО, включая США, не изменили позиций по членству Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».