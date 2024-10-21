Глава Пентагона объявил о выделении Украине пакета помощи на $400 млн

США выделят Украине еще $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Сегодня господин Остин находится с визитом в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Ллойд Остин

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Остин подчеркнул, что при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты продолжают усиливать поддержку Украины. Глава Пентагона также отметил, что союзники стараются удовлетворить актуальные нужды Украины и настроены поддерживать помощь, как было обещано в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентом Байденом в июне.

В рамках этого соглашения США планируют предоставлять консультации и обучать украинских военных для усиления их обороспособности. Эти действия должны помочь в проведении необходимых реформ для продвижения Украины на пути вступления в ЕС и НАТО. США также сосредоточатся на развитии оборонно-промышленного комплекса Украины через совместное производство.

19 октября министры обороны стран «Группы семи» (G7) выразили поддержку «необратимому процессу евроинтеграции Украины, включая вступление в НАТО». По итогам встречи, прошедшей в Италии, руководители оборонных ведомств заявили о намерении продолжать предоставление помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».