Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди`Анно

Британский певец, первый студийный вокалист хеви-метал группы Iron Maiden Пол Ди`Анно умер в возрасте 66 лет. О его смерти сообщил лейбл музыканта Conquest Music в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Музыкант скончался у себя дома в городе Солсбери, графство Уилтшир. Причина смерти не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Ди’Анно в 1981 году

Фото: Paul Natkin / Getty Images Пол Ди’Анно в 1981 году

Фото: Paul Natkin / Getty Images

Пол Эндрюс (настоящее имя музыканта) родился 17 мая 1958 года в пригороде Лондона Чингфорде. После смерти его отца семья переехала ближе к Ист-Энду. Там музыкант учился в местной школе и играл в нескольких панк-группах. В 1978 году он стал вокалистом созданной несколькими годами ранее группы Iron Maiden. Он был первым настоящим фронтменом коллектива, с ним Iron Maiden записала свой первый студийный альбом. До Пола Ди`Анно вокалистами были Пол Дэй и Дэннис Уилкок, с которыми группа давала концерты, но не успела записать ни одного альбома.

В составе Iron Maiden Пол Ди`Анно принял участие в выступлении на телепрограмме Top of the Pops, совместном туре по Европе с Kiss и двух самостоятельных турне. Однако после записи второго альбома, Killers, вокалиста уволили из-за наркотической и алкогольной зависимостей.

После ухода из Iron Maiden Пол Ди`Анно занимался сольной карьерой и пел в нескольких музыкальных коллективах. Выпустил множество альбомов. Несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал выступать. На концертах последних лет он появлялся на сцене в инвалидной коляске.