В Курске погиб 19-летний срочник из Екатеринбурга Максим Иванников

Проходивший срочную службу в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Максим Иванников из Екатеринбурга погиб в Курске. Ему было 19 лет, сообщила порталу Е1.RU мать погибшего. Информацию о гибели подтвердил региональный аппарат уполномоченного по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Погибшего Максима Иванникова призвали в армию осенью прошлого года. После прохождения учебного центра в Егоршино он уехал в Псков служить в ВДВ. По словам родителей погибшего, срочник уехал в Курск за два месяца до демобилизации.

В аппарате уполномоченного по правам человека порталу Ura.ru рассказали, что ранее мать Максима Иванникова обратилась с просьбой включить его в список на обмен военнопленными.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. По последним данным, регион покинуло более 112 тыс. человек. Ранее правительство анонсировало выделение 3,2 млрд руб. для выплат пострадавшим жителям региона и потерявшим имущество первой необходимости.

Напомним, ранее четверо военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена. По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, все солдаты были возвращены из плена после боев в Курске.

Виталий Красиков