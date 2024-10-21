В Академическом построят малоэтажные дома на 9 тыс. человек, школу и детсады

В 45-м квартале мкр. Академический в Екатеринбурге планируют построить малоэтажные жилые дома, два детских сада, общеобразовательную школу и школу искусств, а также спортивный центр. Администрация города выставила соответствующий проект о внесении изменений в планировку и межевание территорий в границах ул. Амундсена - ул. Европейской - русла реки Патрушихи на общественные обсуждения.

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Согласно проекту, в квартале появятся жилые дома высотой от одного до восьми этажей и общей вместимостью 9 тыс. человек. Общая площадь жилых помещений составит 281,6 тыс. кв. м. Застройкой будут заниматься СЗ «45 квартал» и СЗ «Максимум». По данным «Яндекс.Карт», «Максимум» ведет там строительство ЖК «Центральный парк», рядом располагается ЖК «Твоя Привилегия» (ГК «Апри»).

На территории квартала также появятся два детских сада на 250 и 300 мест, школа на 1100 мест, школа искусств на 150 учеников, встроенная в жилой блок, и спортивная школа на 150 мест. В квартале будет 3,1 тыс. парковочных мест, площадка для выгула собак. В рамках работ благоустроят набережную реки Патрушиха и создадут благоустроенный пруд, а также бульвар в центре квартала.

Общественные обсуждения проводят до 8 ноября, предложения относительно проекта можно внести до 28 октября.

Ранее на общественные обсуждения вынесли проект новой трамвайной ветки. Новый транспортный маршрут может пройти по пер. Полимерный, а остановка появиться на пересечении с западным дублером пр. Космонавтов.

Анна Капустина