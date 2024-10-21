В Екатеринбурге может появиться еще одна трамвайная ветка

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект планировки и межевания новой трамвайной ветки. Он предполагает организацию трамвайного маршрута по переулку Полимерный. Остановка может расположиться на пересечении с западным дублером проспекта Космонавтов, сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Проект планировки и межевания, предназначенный для размещения линейных объектов — переулка Полимерного, западного дублера проспекта Космонавтов, переулка Мельковского — вынесен на общественные обсуждения»,— сказано в сообщении.

Переулок Полимерный и переулок Мельковский расположатся в западном направлении до ул. Армавирской и ул. Тагильской в период до 2045 года в соответствии с генпланом развития города. Отмечается, что в этот же период будет построен Западный дублер проспекта Космонавтов (от переулка Мельковского до ул. Машиностроителей).

Ширина проезжей части проектируемых улиц будет составлять 14 м, ширина разделительных полос — 3,5 м и 7 м соответственно. В каждую сторону построят по две полосы движения. Проектируемые улицы имеют категорию третьего класса магистральной улицы общегородского значения.

Напомним, на общественные обсуждения выставили проект западного дублера проспекта Космонавтов. Работы разделены на два этапа. На первом пройдет строительство временного двухполосного проезда от ул. Завокзальная до переулка Полимерный до 2026 года. На втором — реконструкция переулка Полимерный с расширением дороги до четырех полос до 2030 года.

Полина Хабарова