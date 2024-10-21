Кравцов анонсировал появление арабского языка в ЕГЭ через два года

Министерство просвещения России планирует добавить арабский язык как шестой экзамен по выбору к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) через два года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетили гимназию им. Е. М. Примакова в Подмосковье. Во время визита Сергей Кравцов рассказал о перспективах развития сотрудничества между Россией и ОАЭ в области образования, включая расширение обменов между школьниками и преподавателями.

Господин Кравцов также сообщил, что в гимназии Примакова в ноябре пройдет первый форум, посвященный преподаванию арабского языка в современном обществе, на котором ожидается участие ученых и педагогов из более чем десяти стран, передает «РИА Новости». В 2021 году в столице ОАЭ открылся филиал гимназии — Русская школа в Абу-Даби.

В марте 2023-го глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о возможном появлении экзамена по арабскому языку в списке ЕГЭ. В августе текущего года «Ъ» писал со ссылкой на исследование «Авито Услуги», что в России растет спрос на репетиторов по арабскому языку. За год показатель увеличился на 56%. Предложений услуг от учителей арабского за тот же период стало больше на 68%.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Укрепление вязи».