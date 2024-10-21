Путин наградил орденами и медалями паралимпийцев, завоевавших медали в Париже
Девять россиян—чемпионов Паралимпийских игр в Париже награждены орденами Почета. Еще восемь медалистов получат ордена Дружбы, а 22 атлета — медали ордена «За заслуги перед отечеством». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Ордена Почета получат двукратные чемпионы прошедшей Паралимпиады легкоатлет Андрей Вдовин, пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов, а также чемпионы — пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Дмитрий Черняев, легкоатлеты Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.
Ордена Дружбы получили:
- Наталья Буткова (плавание);
- Дарья Лукьянова (плавание);
- Александр Костин (легкая атлетика);
- Анна Кулинич-Сорокина (легкая атлетика);
- Иван Ревенко (легкая атлетика);
- Хетаг Хинчагов (легкая атлетика);
- Алексей Чуркин (легкая атлетика);
- Матвей Якушев (легкая атлетика).
Еще 13 атлетов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и 9 паралимпийцев — II степени. Всего российские атлеты, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали на Паралимпийских играх в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Игры прошли с 28 августа по 8 сентября.
О том, как выступили российские спортсмены,— в материале «Ъ» «Нет ограничений для победы».