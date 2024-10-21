Водитель пострадал при обстреле белгородского Шебекина

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Муром Шебекинского горокруга Белгородской области. Водителя с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставили в районную больницу, откуда его переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Его автомобиль сгорел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Графовка Краснояружского районе зафиксированы повреждения 15 частных домов и трех автомобилей. Из-за поврежденной линии электропередач без света временно остались не только жители села Графовка, но и села Репяховка. Аварийные бригады приступят к восстановлению сетей после согласования с Минобороны РФ.

В селе Грузское Борисовского района украинский беспилотник разбросал мины «лепесток». Оперативные службы временно перекрыли несколько улиц. Сейчас территория зачищена, а дороги открыты.

Информация о последствии атак уточняется.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 15 БПЛА и 47 боеприпасов, сообщал ранее Вячеслав Гладков.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анастасия Колпачева