За сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области; есть раненые

За минувшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 15 БПЛА и 47 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, еще два обратились к медикам из-за ранений, полученных в результате атак 19 октября. Повреждены 18 домов и три автомобиля. Наибольший ущерб — в Борисовском районе и Шебекинском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений. В городскую больницу №2 20 октября обратилась женщина, получившая ранения сутками ранее. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В Борисовском районе села Березовка и Грузское атакованы с помощью пяти беспилотников. Пострадали два мирных жителя, одному из которых потребовалась госпитализация. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один пострадавший был доставлен в Борисовскую ЦРБ с осколочными ранениями и переломом ноги. Его состояние оценивается как тяжелое. Повреждены один частный дом, два автомобиля, газопровод, линия электропередачи и сельскохозяйственное предприятие.

В Волоконовском районе обстрелам подверглись село Тишанка и хутор Старый. По ним ударили с помощью семи боеприпасов и четыре БПЛА. Повреждены два частных дома, социальный объект и газопровод.

В Грайворонском округе села Безымено, Дроновка и Новостроевка-Вторая атаковали с помощью 17 боеприпасов и двух БПЛА. Жертв и повреждений нет.

В Краснояружском районе по селу Графовка ударили с помощью 14 боеприпасов и одного беспилотника. Последствий нет.

В Шебекинском городском округе город Шебекино, села Муром, Новая Таволжанка и хутор Балки обстреляли с помощью девяти боеприпасов и двух БПЛА. Повреждены 15 частных домов, один автомобиль и надворная постройка. В детскую областную больницу поступил 13-летний мальчик, получивший ранения 19 октября при обстреле Шебекина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 48 боеприпасов и 18 беспилотников. В результате были ранены шесть мирных жителей, разрушения получили 55 жилых объектов и 66 автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анастасия Колпачева