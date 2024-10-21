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Экс-подполковник полиции из угрозыска получил 5 лет условно за хищение 5,5 млн рублей

Красногвардейский районный суд дал 5 лет условно за хищение 5,5 млн рублей Анатолию Дундалевичу, бывшему подполковнику из отдела по раскрытию разбоев ГУ МВД, сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии суда и следствия, с мая по октябрь 2022 года обвиняемый предложил свое покровительство трем потерпевшим.

За указанную выше сумму бывший сотрудник полиции обещал им решить проблему с назревающим уголовным делом за счет своих связей с должностными лицами следственного отдела по Центральному району.

Подполковника задержали с поличным при получении «куклы» в свой день рождения. Оказалось, что знакомых в СК у него нет. Свою вину подсудимый признал, ущерб возместил. Дундалевичу также предписали не менять место жительства и место работы без уведомления.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция провела 20 обысков по уголовному делу в отношении некоммерческого фонда по поддержке бизнеса. Смольный в 2021 году заключил соглашение с фирмой, однако последняя подделала отчетность, чтобы получить бюджетные средства.

Андрей Маркелов

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