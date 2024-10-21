Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как эксперты рынка отнеслись к инициативе Чарли Стюарта снизить процент сборов для продавцов и покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Продолжаю длинную историю о том, какие перемены произошли на мировом аукционном рынке с приходом нового президента дома Sotheby's Чарли Стюарта буквально из ниоткуда, то есть не из недр арт-рынка. Так вот, завершая этот рассказ, изложу историю со снижением премий. То есть тех сборов, которые дом берет одновременно и с покупателя, и с продавца. Реструктуризация сборов — смелый, хотя и вызывающий сомнения шаг, который, как надеется Стюарт, не только придаст прозрачность традиционно сложному процессу покупки, но и привлечет новых клиентов. Проще говоря, дом снижает плату за покупку с 27% до 20%, при этом комиссия покупателя снижается до 10%.

Многие эксперты арт-рынка и ветераны аукционных домов высоко оценивают идею, но говорят, что она слишком агрессивна. «Все думают, что Sotheby's немного потерял почву. Конечно, прозрачность — это хорошо. Но это происходит слишком быстро и слишком рано»,— говорит на условиях анонимности один эксперт с опытом работы в аукционном доме. «Слишком быстро, слишком рано» — это постоянная присказка всех экспертов рынка. Многие из них указывают, что такая жесткая линия делает специалистов Sotheby's беззубыми во время переговоров, и только пойдет на пользу их конкурентам. «Будет намного проще просто дойти до Christie's или Phillips. Весь их замысел — это наполовину наглость и отсутствие опыта, ужасное сочетание в этом деле».

Стюарт так не считает: «Роль специалиста заключается в том, чтобы убедить продавца пойти с нами, потому что мы можем продать его товар дороже, чем кто-либо другой». По данным пресс-службы Sotheby's, после снижения премии покупателя коэффициенты сквозных продаж резко выросли, а глубина торгов увеличилась. Теперь вопрос в том, последуют ли этому примеру Christie's и Phillips. С 1970-х годов, когда были введены премии для покупателей, крупные дома следовали друг за другом. Если бы один из них повысил процент, другие последовали бы за ним. На этот раз другие дома, похоже, ждут, окупится ли игра Стюарта.