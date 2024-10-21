Сочи попал в топ-3 популярных направлений в бархатный сезон

В этом году Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха в бархатный сезон, который продлился с 20 августа по 10 октября. В этот период спрос на путешествия увеличился, а оборот гостиничного бизнеса и турагентств показал значительный рост, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов сервисов для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney» «ЮKassa» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За полтора месяца оборот турагентств вырос на 29%. Гостиницы зафиксировали рост на 38% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее востребованными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. В десятку популярных мест также вошли Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Екатеринбург, Владивосток и Минск.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова рассказала, что теплый сентябрь способствовал увеличению интереса к путешествиям. Средний чек на отдых в этот период составил 38,5 тыс. руб., что на 29% больше, чем в прошлом году.

По данным «Суточно.ру», средняя ставка по стране достигла 4,1 тыс. руб. за сутки — на 15% больше, чем год назад. В Сочи аренда обошлась туристам в среднем в 4,6 тыс. руб. за сутки (+5%). Количество бронирований в этом сезоне увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом, уточнил основатель сервиса онлайн-бронирования жилья Юрий Кузнецов.

«Ъ-Сочи» писал, что туристы уже начали бронировать туры на лето 2025 года. Минимальная стоимость недельного отдыха в Сочи составляет 67 тыс. руб.

Мария Удовик