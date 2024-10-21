Стоимость недельного тура в Сочи летом 2025 года начинается от 67 тысяч рублей

Летом 2025 года тур на троих — двоих взрослых и одного ребенка — в отеле уровня трех звезд в Сочи обойдется от 67 тыс. руб. за неделю с полным пансионом. В четырехзвездочном отеле цена стартует от 93,1 тыс. руб., сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Анапа предлагает аналогичные условия по более доступным ценам — от 61,2 тыс. руб. за полный пансион. Геленджик предлагает туристам забронировать трехзвездочный отель с трехразовым питанием за 58,2 тыс. руб. на троих.

Стоимость тура в Ялте на семью из трех человек в отелях с тремя или четырьмя звездами по системе all inclusive начинается от 77 тыс. рублей. В Гагре цены чуть выше — от 77,5 тыс. рублей.

Эксперты уточняют, что к октябрю 2024 года спрос на туры по России и ближнему зарубежью на лето 2025 года вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Краснодарский край занимает лидирующие позиции с 74% всех бронирований, за ним следуют Абхазия (14%) и Крым (4%). Половина всех имеющихся броней затрагивают отели с системой «все включено».

Туристы начали активно бронировать летние туры еще в августе, когда было оформлено 20% всех броней, в сентябре этот показатель вырос до 26%, а в октябре достиг 50%. Однако стоит отметить, что стоимость летних туров на 2025 год увеличилась на 10-15% по сравнению с текущим годом, а некоторые отели повысили цены на 20-25%.

Мария Удовик