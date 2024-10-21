Иран уведомил МАГАТЭ об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН об угрозах ядерным объектам страны со стороны Израиля, сообщил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. Он назвал эти угрозы неприемлемыми и отметил, что они идут вразрез с международным правом.

«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет Безопасности ООН»,— рассказал господин Багаи на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, было запущено около 180 ракет. Большинство их них сбили. По данным The Washington Post, израильский премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил США, что в ответ армия атакует военные объекты Ирана. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи предупредил, что любое нападение на ядерные объекты страны будет расцениваться как пересечение «красной линии» и иранское командование уже «определило все свои цели» для ответного удара по Израилю.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль выделил подлежащее и наказуемое».