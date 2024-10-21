В Кольцово у пассажира рейса Анталья — Екатеринбург изъяли шесть литров алкоголя

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили в багаже пассажира рейса Анталья — Екатеринбург обнаружили более 6 л дорогостоящего алкоголя. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, этот объем превысил максимально допустимую норму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

«Согласно таможенным правилам для личных целей можно ввести 5 л алкоголя, при этом 2 из них необходимо задекларировать. Также в эти нормы входят и напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли Duty free»,— рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. Пассажиру вернули разрешенную норму — 3 л. Остальной алкоголь был изъят.

На прошлой неделе в Кольцово сотрудники таможни обнаружили в багажах трех студентов-медиков из Палестины 4 кг табака для кальяна. Табак изъяли и отправили на хранение, так как он в шесть раз превышал норму провоза товара.

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Полина Хабарова