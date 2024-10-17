В Кольцово задержали трех граждан Палестины, которые везли из ОАЭ 4 кг табака

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили в багажах трех студентов-медиков из Палестины 4 кг табака для кальяна. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, табак изъяли и отправили на хранение, так как он в шесть раз превышал норму провоза товара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили пассажиры таможенниками, табак они везут для себя, а с таможенными правилами не знакомы. «Лицам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено перевозить 250 гр. табака на одно физическое лицо. Инспекторами таможни установлено, что данный товар не для личного пользования» — рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

В отношении граждан Палестины возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и 16.3 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза или вывоза товаров через таможенную границу РФ). Им грозит штраф в размере до 2,5 тыс. руб. с конфискацией товара.

Полина Хабарова