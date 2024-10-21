Парламент Вьетнама избрал нового президента

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало генерала Лыонг Кыонга новым президентом. Трансляцию заседания вело на своем сайте Вьетнамское информационное агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыонг Кыонг

Фото: Vietnam News Agency Лыонг Кыонг

Фото: Vietnam News Agency

Владимир Путин направил поздравление господину Кыонгу. Он выразил надежду, что президент Вьетнама поспособствует продолжению плодотворного сотрудничества между двумя странами во всех сферах. По мнению российского президента, это «отвечает коренным интересам» двух народов, а также «идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Лыонг Кыонг является членом секретариата Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии. Его выдвинули кандидатом в президенты сегодня, 21 октября. Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарем ЦК правящей партии. Более двух месяцев он совмещал должности.

В августе Владимир Путин созвонился с президентом Вьетнама, они договорились наращивать сотрудничество. 10 сентября господин Путин принял в Кремле председателя парламента Вьетнама Чан Тхань Мана.

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