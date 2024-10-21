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Более 1,2 тыс. дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за сутки

За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти случилось в общей сложности 1213 дорожно-транспортных происшествий. В городе их произошло 969, а в соседнем регионе — 244, сообщили 21 октября в региональном ГУ МВД.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Пострадали в результате ДТП в Петербурге за сутки 32 человека, в Ленобласти — 15. При этом в городе травмы из-за аварий получили пятеро детей. Летальных случаев в Северной столице за прошлые сутки зафиксировано не было, а вот в 47-м регионе есть один погибший.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжелом ДТП на 689-м км Московского шоссе. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути, где начала гореть, водитель погиб.

Андрей Цедрик

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