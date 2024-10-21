Песков обвинил Трампа в несоблюдении «информационной гигиены»

В США сейчас звучит много горячих и весьма эмоциональных заявлений в рамках избирательной кампании, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, он отнес к таковым слова кандидата от республиканцев Дональда Трампа о том, что он угрожал ударить по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters

Экс-президент рассказал во время разговора с редакторами The Wall Street Journal, что пригрозил президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он назвал российского президента другом и отметил, что «не хотел бы этого делать», но у него «не будет выбора».

«Вы знаете, мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную "гигиену" в данном случае не соблюдают. Это на их совести», — сказал господин Песков.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что поддерживает хорошие отношения с господином Путиным. По мнению господина Трампа, Россия не ввела бы войска на Украину, останься он у власти. Во время своей предвыборной кампании он также заявлял, что в случае победы на выборах закончит конфликт еще до своей инаугурации.

О ходе президентской гонки в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на обгон».