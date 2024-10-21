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Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Ночью и утром ВСУ атаковали в Белгородской области село Грузское Борисовского района, Белгород, Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ночью ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в Грузском. Мирный житель получил различные осколочные ранения и перелом ноги. Его доставили в Борисовскую центральную райбольницу попутным транспортом.

В Белгороде под обстрел попал микрорайон ИЖС. Мирная жительница получила ссадины рук. Бригада скорой помощи оказала ей медпомощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

В городе вследствие падения фрагментов произошло задымление сухой травы рядом с частными домами. Повреждено остекление квартир в многоквартирном доме (МКД), в 22 частных домах посечены кровли и выбиты окна. Также пострадал забор производственного предприятия. Посечены два легковых автомобиля и автобус.

В Белгородском районе в поселке Майский в частном доме посечен фасад, в селе Головино выбито лобовое стекло легкового автомобиля.

В Шебекинне в одном МКД повреждено остекление, в частном доме пробита крыша. Также появилось сообщение о возгорании частного дома — пожарные выехали на место.

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Алина Морозова

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