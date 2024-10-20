Внедорожник опрокинул реанимобиль на бок во Всеволожске

Около полудня 20 октября на перекрестке Колтушского и Южного шоссе во Всеволожске внедорожник Mitsubishi перевернул на бок автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП с реанимобилем во Всеволожске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП с реанимобилем во Всеволожске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

На момент аварии пациентов в реанимобиле не было. Тем не менее, два медицинских работника получили травмы. Помощь им оказали на месте. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четырехлетний мальчик попал в больницу после ДТП с иномаркой на улице Подвойского. Ребенка сбила 44-летняя женщина за рулем Ford. Несовершеннолетний внезапно выбежал из-за припаркованных во дворе машин.

Андрей Маркелов