ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушений в рекламе вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что на рекламу ВТБ (MOEX: VTBR) поступила жалоба. Кредитная организация не указала в ней информацию о существенных условиях вклада.

«В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом»,— говорится в сообщении ведомства.

По мнению ФАС, действия ВТБ могут ввести потребителей в заблуждения и содержат признаки нарушения закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае подтверждения нарушения ему грозит штраф.

18 октября ФАС обвинила в нарушении закона о рекламе Сбербанк. Ведомство выдало предписание банку, в случае его неисполнения кредитной организации также грозит штраф.

О деятельности ВТБ — в тексте «Ъ» «Почта-банк готов к отделению».