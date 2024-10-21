Профильный комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2025–2027 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал одобрить в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Проект планируется вынести на рассмотрение Госдумы в четверг, 24 октября, передает ТАСС.

Правительство внесло проект бюджета на ближайшую трехлетку 30 сентября. Согласно документу, общие расходы в 2025 году составят почти 41,5 трлн руб. при доходах в 40,3 трлн руб., дефицит — 1,17 трлн руб. Ожидается, что нефтегазовые поступления будут ежегодно сокращаться, а ненефтегазовые, наоборот, расти. По прогнозу властей, ВВП будет увеличиваться на 2,5–2,8% каждый последующий год.

К середине октября более 20 из 32 комитетов Госдумы рассмотрели проект трехлетнего бюджета и рекомендовали принять его в первом чтении. Часть комитетов, возглавляемых как представителями парламентской оппозиции, так и единороссами, высказали замечания к документу.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты пожелали бюджету всего хорошего».