Почему мы так любим хлеб и макароны

Люди, которые изо всех сил пытаются сократить потребление углеводов, могут винить в этом древнюю ДНК. Она есть не только у Homo sapiens, но и у неандертальцев, и у денисовцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Люди несут в себе несколько копий гена AMY1, кодирующего выработку альфа-амилазы — фермента, который отвечает за то, чтобы начать расщепление крахмала и других олиго- и полисахаридов еще во рту и таким образом сделать первый шаг в переваривании пищи с высоким содержанием углеводов, в том числе хлеба и макарон.

Этот ген у предков нынешнего человека мог появиться более 800 тыс. лет назад, задолго до сельского хозяйства, но именно AMY1 помог сформировать человеческую способность потреблять крахмалистую пищу.

«Идея заключается в том, что чем больше у вас генов амилазы, тем больше амилазы вы можете производить и тем больше крахмала вы можете эффективно переваривать»,— объясняет автор работы Омер Гокчумен, профессор биологии Университета Буффало.

Для исследования ученые проанализировали генетический материал из 68 доисторических человеческих останков, в том числе останков человека, который жил 45 тыс. лет назад в Сибири.

Выяснилось, что доземледельческие охотники-собиратели несли в геноме в среднем от четырех до восьми копий AMY1, то есть уже древние люди адаптировались к употреблению крахмалистой пищи, и произошло это задолго до того, как появились земледельцы и начали выращивать такие продукты, как пшеница и картофель.

Гены AMY1 также обнаружены у предков человека — неандертальцев и денисовцев.

«Ген AMY1 мог впервые появился более 800 тыс. лет назад, задолго до того, как люди отделились от неандертальцев, и гораздо раньше, чем считалось ранее»,— объясняет Ким Квондо, научный сотрудник в области медицинской генетики Лаборатории Джексона.

Появление гена AMY1 позволило людям адаптироваться к меняющимся диетам, продолжает Гоучумен: потребление крахмала резко возросло с появлением новых технологий и образа жизни.

По мере того как люди распространялись по миру, гибкость в количестве копий AMY1 позволяла им привыкать ко все новым продуктам. А затем земледелие еще больше изменило генетику человека. У европейских фермеров наблюдается всплеск среднего количества копий AMY1 за последние 4 тыс. лет, вероятно, вызванный их богатым крахмалом рационом.

«Люди с большим количеством AMY1, вероятно, переваривали крахмал более эффективно и имели больше потомства,— предполагает Гокчумен.— А их потомки преуспели лучше в течение длительного эволюционного периода, чем потомки тех, у которых было меньше AMY1».

По материалам статьи.

Ольга Грибова