За неделю в Белгородской области восстановили более 800 домов, поврежденных ВСУ

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 822 жилых объекта, ранее пострадавших из-за обстрелов ВСУ. За тот же период новые повреждения зафиксированы в 636 квартирах и частных домах. Об этом стал известно в ходе оперативного совещания в облправительстве.

В Белгороде завершен ремонт 238 квартир и 61 частного дома, работы на еще 16 объектах строители планируют закончить сегодня. Новые разрушения выявлены в 79 жилых помещениях. Всего в работе находится 941 жилой объект (без учета ущерба от утреннего обстрела 21 октября).

В Белгородском районе при обстрелах повреждены 76 жилых помещений (69 частных домов и семь квартир), восстановлены 105 жилых объектов (68 домов и 37 квартир).

В Борисовском районе пострадал один частный дом, при этом отремонтировали три частных домовладения.

В Валуйском округе за неделю новых повреждений жилья не выявлено. За то же время завершен ремонт в одном частном доме.

В Грайворонском округе новые разрушения также не зафиксированы. При этом восстановлены 59 жилых помещений (51 частный дом и восемь квартир).

В Краснояружском районе поврежден один частный дом, отремонтированы шесть частных домовладений.

В Шебекинском городском округе пострадали 479 жилых объектов (80 частных домов и 399 квартир). При этом строители завершили восстановление 54 частных домов и 349 квартир.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов