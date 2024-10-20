Шесть человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область с помощью как минимум 48 боеприпасов и 18 беспилотников. В результате были ранены шесть мирных жителей, разрушения получили 55 жилых объектов и 66 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены частное домовладение, 31 автомобиль, соцобъект и газопровод.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Ближнее и Петровка, а также хутор Угрим подверглись двум ударам с помощью 25 боеприпасов, а также атакам восьми БПЛА, шесть из которых сбила система ПВО. В Октябрьском пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Ребенка положили в детскую облбольницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина проходит лечение в горбольнице №2 Белгорода. Две женщины после оказания медпомощи были отпущены домой. В муниципалитете разрушения получили 39 частных домов, 28 автомобилей и семь надворных построек.

В Борисовском районе села Березовка, Богун-Городок и Грузское атаковали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов, один из которых сбили системой ПВО. Пострадали частное домовладение, три машины, здание сельхозпредприятия, линии электро- и газоснабжения.

В Грайворонском округе село Безымено обстреляли с помощью семи боеприпасов в ходе одной атаки. Последствия не обнаружены.

В Краснояружском районе по селам Колотиловка и Вязовое ударили с помощью пяти боеприпасов в ходе одного обстрела, а также с помощью двух беспилотников. Повреждены автомобиль и ограждение сельхозпредприятия. В Вязовом был ранен мужчина, его положили в горбольницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии.

В Шебекинском городском округе город Шебекино, села Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Панков атаковали с помощью 11 боеприпасов в ходе шести обстрелов, а также четырьмя БПЛА (два из них сбиты). Разрушения получили пять многоквартирных домов и девять частных, три автомобиля, социальный и два коммерческих объекта, склад, три нежилых здания. Пострадал мирный житель, он находится в городской больнице №2 облцентра.

Алина Морозова