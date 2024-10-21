Ночью над Курской областью сбили два БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 18 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В курском правительстве подтвердили информацию оборонного ведомства. Орловские власти пока не прокомментировали атаку.

По данным оборонного ведомства, прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 95 беспилотников, в том числе 43 над Курской областью и 18 над Орловской. В обоих регионах никто не пострадал. В Курской области были повреждены окна двух хозпостроек в облцентре и горели два нежилых здания в Железногорске.

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Алина Морозова