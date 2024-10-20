Ночью над Черноземьем уничтожили 95 беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 110 беспилотников, в том числе 95 над Черноземьем — 43 над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской и семь — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Курский губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале подтвердил информацию оборонного ведомства и добавил, что никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА в Курске повреждены окна хозпостройки, в Железногорске загорелись два нежилых здания — их уже потушили.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале в 1:10 20 октября, что над Липецком и Липецким округом были подавлены беспилотники. Через час он рассказал, что обломки одного БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Специалисты занялись их обезвреживанием. Затем глава региона добавил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Однако произошел ряд возгораний на земле, которые уже ликвидированы.

Господин Артамонов также рассказал о «большом количестве» комментариев в соцсетях и мессенджерах с анонимных аккаунтов. Их авторы просят пользователей описать обстановку в регионе, задают вопросы о последствиях падения обломков беспилотников, просят прислать фотографии или видео. «Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА»,— сказал губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью над регионом ликвидировали семь БПЛА, за прошедшие сутки — 18. Он добавил, что раненых и разрушений нет. А также попросил граждан не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и не публиковать в соцсетях фотографии и видео с мест их падения.

Алина Морозова