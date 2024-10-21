В Тюмени мальчик на квадроцикле получил травму, задев электрокабель

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Тюмени возбудят уголовное дело после информации о мальчике, который получил травму, когда задел электрокабель во время поездки на квадроцикле, сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В апреле 2024 года мальчик задел кабель линии электропередач на улице Центральной, который находился на высоте 1,5 м, из-за чего травмировал шею и был госпитализирован. После этого в приемную председателя ведомства обратилась его мама по вопросу длительного непривлечения лиц, ответственных за содержание электросетевого оборудования. Региональный СКР организовал проверку.

На прошлой неделе Свердловская прокуратура запросила 2 года и 6 месяцев заключения для электрика из Екатеринбурга, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности 15-летнему подростку — школьник пытался достать закатившийся за водомат, подключенный электриком, и погиб от удара током.

Ирина Пичурина