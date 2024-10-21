На реконструкцию очистных сооружений в Йошкар-Оле необходимо 3,4 млрд рублей

На модернизацию и реконструкцию очистных сооружений канализации II этапа в Йошкар-Оле необходимо 4,3 млрд руб., об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики.

Работы по модернизации планируются проводить в рамках федерального проекта «Вода России». Конкурсный отбор заявок будет проводиться в начале следующего года. Реконструкция очистных сооружений займет 3 года. Проект предполагает очистку 94 тыс. куб. м/сутки сточных вод.

Первый этап по реконструкции очистных сооружений был завершен в 2024 году. Он проводился в рамках другого федерального проекта — «Оздоровление Волги». На работы было потрачено 1,6 млрд руб.

В пресс-службе отметили, что работы в рамках первого этапа не позволяют достичь нормативной очистки сточных вод. Для завершения полного комплекса работ необходима реализация II этапа строительства, включающего в себя реконструкцию сооружений механической очистки (приемной камеры, здания решеток, песколовки, первичных отстойников с насосными станциями сырого осадка); строительство здания обработки песка и площадки складирования песка; строительство сооружения доочистки (здания доочистки и обеззараживания стоков, аэрационного резервуара) и реконструкцию узла дефосфотации.

«Данные очистные сооружения имеют особо важную социальную значимость для населения, проживающего на территории городского округа „Город Йошкар-Ола“ и близлежащего поселка Медведево Медведевского муниципального района», — отметили в пресс-службе.

На этой территории находится 2,2 тыс. многоквартирных домов и более 7,8 тыс. жилых домов, которые оборудованы централизованной канализацией и выгребными ямами, очистка которых производится путем слива нечистот в систему канализации. Здесь проживает более 310,3 тыс. человек.

Ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале сообщил о планах республики принять участие в федеральном проекте.

Зарина Акбирова