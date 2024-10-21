Австралийской BHP грозит иск на $47 млрд из-за прорыва плотины в Бразилии

В Высоком суде Лондона в понедельник, 21 октября, начнутся слушания по коллективному иску бразильских граждан и местных органов власти к австралийской компании BHP на общую сумму $47 млрд, сообщил Reuters. Компания обслуживает Мариинскую плотину. В 2015 году в результате ее прорыва погибли 19 человек, тысячи людей остались без жилья, леса были затоплены, река Досе — загрязнена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Иск к компании подали более 600 тыс. бразильцев, 46 местных органов власти и около 2 тыс. предприятий. С 2016 года BHP выплатила пострадавшим около $8 млрд. Для выплат компенсаций был создан фонд Renova, куда компания перечисляла средства. Вместе с BHP плотину и расположенный там рудник обслуживали компании Vale и Samarco. Они также фигурируют в части поданных исков.

Юридическая фирма Pogust Goodhead, представляющая интересы истцов, заявила, что английский иск является «единственным способом по-настоящему привлечь BHP к ответственности» (цитата по Reuters). В компании BHP считают, что в рассмотрении дела в лондонском суде нет необходимости, поскольку судебные разбирательства продолжаются в Бразилии. По оценкам компании, более 200 тыс. истцов по лондонскому делу уже получили компенсацию.

Слушание в лондонском суде будет длиться три месяца. В рамках заседаний суд должен решить, несет ли BHP ответственность перед истцами в соответствии с бразильским законодательством об охране окружающей среды. Суд также рассмотрит действия бразильских муниципалитетов в момент бедствия и их взаимодействие с компанией.