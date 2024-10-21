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Коммерсантъ FM
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Трамп поработал сотрудником McDonald's в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald's в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет.

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Дональд Трамп на станции для приготовления картофеля-фри

Дональд Трамп на станции для приготовления картофеля-фри

Фото: Reuters

Кортеж Дональда Трампа возле ресторана McDonald’s

Кортеж Дональда Трампа возле ресторана McDonald’s

Фото: Reuters / Brian Snyder

Дональд Трамп жарит картофель-фри

Дональд Трамп жарит картофель-фри

Фото: Reuters / Doug Mills

Дональд Трамп на станции «МакАвто»

Дональд Трамп на станции «МакАвто»

Фото: Reuters / Brian Snyder

Дональд Трамп собирает заказ

Дональд Трамп собирает заказ

Фото: Reuters / Doug Mills

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Дональд Трамп на станции для приготовления картофеля-фри

Фото: Reuters

Кортеж Дональда Трампа возле ресторана McDonald’s

Фото: Reuters / Brian Snyder

Дональд Трамп жарит картофель-фри

Фото: Reuters / Doug Mills

Дональд Трамп на станции «МакАвто»

Фото: Reuters / Brian Snyder

Дональд Трамп собирает заказ

Фото: Reuters / Doug Mills

Дональд Трамп

Фото: Reuters / Brian Snyder

По завершении работы господин Трамп пообщался с журналистами. Господин Трамп заявил, что ему понравилась работа в заведении, и не исключил, что может попробовать поработать в ресторане вновь. В то же время он отметил, что, «чтобы делать это правильно и быстро, нужен большой опыт».

Господин Трамп также прокомментировал заявление кандидата от демократов Камалы Харрис, что она работала в McDonald's во времена своего студенчества. Экс-президент счел, что его оппонент лжет, так как о ее работе в ресторане быстрого питания не сохранилось никаких записей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. После первых дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в сентябре опросы показывали, что большинство зарегистрированных избирателей были готовы проголосовать за кандидата от Демократической партии. Однако, согласно статистике за прошлую неделю, Дональд Трамп отыграл отставание и начал вырываться вперед.

О ходе президентской гонки — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на обгон».

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