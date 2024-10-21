Трамп поработал сотрудником McDonald's в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald's в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Трамп на станции для приготовления картофеля-фри Фото: Reuters Кортеж Дональда Трампа возле ресторана McDonald’s Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп жарит картофель-фри Фото: Reuters / Doug Mills Дональд Трамп на станции «МакАвто» Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп собирает заказ Фото: Reuters / Doug Mills Дональд Трамп Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 6 Дональд Трамп на станции для приготовления картофеля-фри Фото: Reuters Кортеж Дональда Трампа возле ресторана McDonald’s Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп жарит картофель-фри Фото: Reuters / Doug Mills Дональд Трамп на станции «МакАвто» Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп собирает заказ Фото: Reuters / Doug Mills Дональд Трамп Фото: Reuters / Brian Snyder

По завершении работы господин Трамп пообщался с журналистами. Господин Трамп заявил, что ему понравилась работа в заведении, и не исключил, что может попробовать поработать в ресторане вновь. В то же время он отметил, что, «чтобы делать это правильно и быстро, нужен большой опыт».

Господин Трамп также прокомментировал заявление кандидата от демократов Камалы Харрис, что она работала в McDonald's во времена своего студенчества. Экс-президент счел, что его оппонент лжет, так как о ее работе в ресторане быстрого питания не сохранилось никаких записей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. После первых дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в сентябре опросы показывали, что большинство зарегистрированных избирателей были готовы проголосовать за кандидата от Демократической партии. Однако, согласно статистике за прошлую неделю, Дональд Трамп отыграл отставание и начал вырываться вперед.

О ходе президентской гонки — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на обгон».