Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном доверительные и дружеские, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Такой уровень отношений позволяет господину Путину принимать президента ОАЭ у себя дома — в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, сказал представитель Кремля.

«Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы»,— рассказал господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент ОАЭ прибыл с визитом в Москву сегодня, 20 октября. В ходе неформальной встречи в Ново-Огарево президенты России и ОАЭ обсудили развитие отношений двух стран. Официальная часть программы начнется 21 октября. Ожидается, что эмиратский президент примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября.